За угон ВАЗа жителю Куньи грозит пять лет тюрьмы
За угон ВАЗа жителю Куньи грозит пять лет тюрьмы, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Куньинского района.
В конце октября 2019 года подсудимый совершил угон автомобиля марки ВАЗ-2107, который стоял у многоквартирного дома в посёлке Кунья. Впоследствии машину удалось вернуть собственнику.
Прокурор муниципалитета утвердил обвинительное заключение и направил дело по части 1 статьи 166 УК РФ (угон) в суд. Преступление относится к категории средней тяжести, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.