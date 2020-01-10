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Общество

Роскомнадзор оценил мобильную связь на трассе Петербург – Псков – Невель

Специалисты Роскомнадзора оценили качество мобильной связи на трассе Р-23 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь».  Они зафиксировали полное покрытие дороги мобильной связью одного из сотовых операторов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Также услуги одного из операторов доступны полностью еще на семи трассах: М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», А-270 «Новошахтинск - Майский - граница с Украиной», А-147 «Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия», А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном», А-320 «Омск - Черлак - граница с Республикой Казахстан» и Р-254 «Иртыш».

А стопроцентное покрытие дорог операторами связи, которые входят в большую четверку, зафиксировано на восьми дорогах: А-132 «Подъезд от дороги М-1 «Беларусь» к Смоленску», М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-181 «Скандинавия», А-180 «Нарва», А-280 «Ростов-на-Дону - Таганрог», А-290 «Новороссийск - Керчь», А-310 «Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан».

На предмет покрытия услугами сотовой связи ведомство исследовало 32 федеральные трассы. Отмечается, что отсутствие связи в основном имеется на тех участках, где присутствует малое количество абонентов с низкой активностью.

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