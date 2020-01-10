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Общество

С 10 на 11 января Псковская область окажется во власти циклона

Предстоящей ночью, с 10 на 11 января, Псковская область окажется во власти циклона, который принесёт с собой осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«На севере области осадки будут небольшими, на юге - умеренными. Температуры смешанные: от 0 до -3 и от 0 до +3 градусов. Ветер - южных направлений, к утру может повернуть на северо-западный», - рассказала Тала Нещадимова.

По её словам, мокрый снег завершится уже к утру, после этого погода станет прежней: будет идти дождь, столбики термометра покажут +5 градусов.

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