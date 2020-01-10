Проректор ПсковГУ: Курсы повышения квалификации доказали, что после получения диплома образование не заканчивается
Курсы повышения квалификации доказали, что после получения диплома образование не заканчивается. Об этом заявила проректор по учебной работе Псковского государственного университета Ольга Серова в ходе пресс-конференции 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Она напомнила, что ПсковГУ выиграл грант на реализацию семи программ повышения квалификации. «Для нас это значимое мероприятие, — подчеркнула Ольга Серова. — Во-первых, эксперты министерства науки оценили его. Во-вторых, проекты показали главную ценность — образование для каждого».
Проректор рассказала, что на обучение приходили различные категории граждан, включая студентов и преподавателей. По ее словам, курсы повышения квалификации позволяют людям «изменить свою судьбу и овладеть новыми навыками». «Проект был успешно реализован, мы гордимся результатами, которые были достигнуты», — добавила Ольга Серова.
Образовательные программы повышения квалификации в ПсковГУ реализуются в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».