Проректор ПсковГУ: Курсы повышения квалификации доказали, что после получения диплома образование не заканчивается

14:53, 10 января 2020, ПАИ

Курсы повышения квалификации доказали, что после получения диплома образование не заканчивается. Об этом заявила проректор по учебной работе Псковского государственного университета Ольга Серова в ходе пресс-конференции 10 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она напомнила, что ПсковГУ выиграл грант на реализацию семи программ повышения квалификации. «Для нас это значимое мероприятие, — подчеркнула Ольга Серова. — Во-первых, эксперты министерства науки оценили его. Во-вторых, проекты показали главную ценность — образование для каждого».

Проректор рассказала, что на обучение приходили различные категории граждан, включая студентов и преподавателей. По ее словам, курсы повышения квалификации позволяют людям «изменить свою судьбу и овладеть новыми навыками». «Проект был успешно реализован, мы гордимся результатами, которые были достигнуты», — добавила Ольга Серова.

Образовательные программы повышения квалификации в ПсковГУ реализуются в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование».