Новогодние праздники в Пскове продолжит концерт «Старые новые песни-2»

16:44, 10 января 2020, ПАИ

В Пскове в канун Старого Нового года, 12 января, в 19:00 в большом концертном зале областной филармонии состоится концерт «Старые новые песни-2». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Перед зрителями выступят шесть групп. Более 30 артистов будут играть музыку от хип-хопа до рок-н-ролла.

«Псковичей ждет уникальная программа. Будет представлен новый формат – настоящая музыкальная эклектика. На одной площадке выступят самые обсуждаемые и известные исполнители Пскова», - анонсировали в дирекции.

На сцене выступят «Отцы хороших звуков», джаз-квартет Аркадия Галковского, Fresco, «Капитан Смоллетт», Radio band, «Красивая».

Билеты можно приобрести в кассе БКЗ, а также на сайте.