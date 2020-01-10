Юные псковичи посетили Москву в рамках проекта «Город открытий»

19:30, 10 января 2020, ПАИ

Десять воспитанников Псковской общеобразовательной школы-интерната провели пять дней в Москве в рамках проекта «Город открытий», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе адмиинистрации региона.

Образовательно-туристические маршруты для юных псковичей пролегали в Центре толерантности, технопарке «Сколково» и ВДНХ. Они побывали в Гостином дворе и посетили новогоднее празднование в Кремлевском дворце. Кроме этого, дети стали участниками экскурсий в Третьяковской галерее, парке «Зарядье», дизайн-заводе «Флакон», Останкинской телебашне и ряде других объектов.

«У детей только хорошие впечатления от участия в проекте. На занятиях и экскурсиях они узнали очень много нового и интересного. За несколько дней насыщенной программы ребята немного устали, но это приятная усталость», — рассказала сопровождающий группы, воспитатель Псковской общеобразовательной школы-интерната Елена Булычева.

Отмечается, что всего в столицу России по образовательному проекту приехали дети из 17 субъектов, а общее количество участников составило около 380 человек.