В Минпросвещения поддержали идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

23:00, 10 января 2020, ПАИ

Министр просвещения России Ольга Васильева поддержала инициативу учащегося тверской школы № 51 писать слово «ветеран» с заглавной буквы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что министр встретилась с представителями советов старшеклассников в Тверской области в рамках рабочего визита. В ходе встречи ученик предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы», - сообщила Ольга Васильева.