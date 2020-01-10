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Общество

В Минпросвещения поддержали идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы

Министр просвещения России Ольга Васильева поддержала инициативу учащегося тверской школы № 51 писать слово «ветеран» с заглавной буквы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что министр встретилась с представителями советов старшеклассников в Тверской области в рамках рабочего визита. В ходе встречи ученик предложил на законодательном уровне закрепить написание слова «ветеран» в словосочетании «Ветеран Великой Отечественной войны» с большой буквы.

«Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы», - сообщила Ольга Васильева.

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