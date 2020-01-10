39-летний житель Великих Лук повторно сел пьяным за руль

13:05, 11 января 2020, ПАИ

В Великих Луках задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 6 января у дома по улице Ставского стражи порядка остановили для проверки автомобиль ГАЗ-2705. За рулем «Газели» находился 39-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.