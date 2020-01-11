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Общество

Василий Осипов поручил подрядчику ускорить темп реконструкции псковской областной библиотеки

11 января заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов побывал на стройплощадке Псковской областной универсальной научной библиотеки, чтобы проконтролировать ход реконструкции здания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов вместе с председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым прошел по помещениям библиотеки и оценил качество строительных, монтажных и отделочных работ.

На сегодняшний день основные строительные работы на объекте завершены, большая часть помещений готовы и переданы эксплуатирующей организации, сообщил вице-губернатору главный инженер подрядной организации «Квант» Константин Рыбалкин. Произведен ремонт крыши и реконструкция внутренних помещений, выполнена облицовка фасада и заменены окна. Для расширения полезной площади здания появилась дополнительная двухэтажная надстройка. «На цокольном, втором и третьем этажах осталось подключить вентиляционные системы и навести порядок. На первом этаже еще ведутся косметические работы», — добавил подрядчик.

В залы завезена новая мебель: стеллажи, столы, стулья. В библиотеку уже начали поступать книги, происходит наладка работы лифтов и другого технологического оборудования. Рабочие монтируют специализированный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшие дни будет установлена витражная композиция, залит пол, а также оборудованы навес и козырьки.

Василий Осипов поручил подрядной организации ускорить темп ремонтных работ, увеличить число рабочих на строительной площадке. Он напомнил, что региональные власти ведут постоянный мониторинг хода реконструкции, а также качества производимых работ.

На реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки было направлено более 210 млн рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013- 2020 годы. По распоряжению правительства Российской Федерации Псковская область дополнительно получила более 40 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки.

С момента введения в эксплуатацию здания библиотеки в 1962 году в нем ни разу не было капитального ремонта.

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