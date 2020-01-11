Василий Осипов поручил подрядчику ускорить темп реконструкции псковской областной библиотеки

14:17, 11 января 2020, ПАИ

11 января заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов побывал на стройплощадке Псковской областной универсальной научной библиотеки, чтобы проконтролировать ход реконструкции здания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов вместе с председателем регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Граховым прошел по помещениям библиотеки и оценил качество строительных, монтажных и отделочных работ.

На сегодняшний день основные строительные работы на объекте завершены, большая часть помещений готовы и переданы эксплуатирующей организации, сообщил вице-губернатору главный инженер подрядной организации «Квант» Константин Рыбалкин. Произведен ремонт крыши и реконструкция внутренних помещений, выполнена облицовка фасада и заменены окна. Для расширения полезной площади здания появилась дополнительная двухэтажная надстройка. «На цокольном, втором и третьем этажах осталось подключить вентиляционные системы и навести порядок. На первом этаже еще ведутся косметические работы», — добавил подрядчик.

В залы завезена новая мебель: стеллажи, столы, стулья. В библиотеку уже начали поступать книги, происходит наладка работы лифтов и другого технологического оборудования. Рабочие монтируют специализированный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшие дни будет установлена витражная композиция, залит пол, а также оборудованы навес и козырьки.

Василий Осипов поручил подрядной организации ускорить темп ремонтных работ, увеличить число рабочих на строительной площадке. Он напомнил, что региональные власти ведут постоянный мониторинг хода реконструкции, а также качества производимых работ.

На реконструкцию Псковской областной универсальной научной библиотеки было направлено более 210 млн рублей из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013- 2020 годы. По распоряжению правительства Российской Федерации Псковская область дополнительно получила более 40 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию и техническое переоснащение библиотеки.

С момента введения в эксплуатацию здания библиотеки в 1962 году в нем ни разу не было капитального ремонта.