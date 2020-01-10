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В Австралии акулы съели футболиста

В Австралии были найдены останки 21-летнего футболиста Эрика Бригитти, который 2 января сорвался со скалы, пишет Daily Mail.

Спасатели занимались поисками 57-летнего австралийца Гэри Джонсона, который был атакован акулами во время дайвинга, однако обнаружили другое тело, которое поедали акулы. Позднее удалось установить личность погибшего — им оказался Бригитти.

2 января футболист в компании друзей прогуливался по пляжу Twilight Beach и упал со скалы. Джонсон пока не был найден.

Бригитти играл за американскую студенческую команду «Гастинг Бронкос». Клуб уже выразил соболезнования семье и близким футболиста.

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