В Австралии акулы съели футболиста

16:04, 11 января 2020, ПАИ

В Австралии были найдены останки 21-летнего футболиста Эрика Бригитти, который 2 января сорвался со скалы, пишет Daily Mail.

Спасатели занимались поисками 57-летнего австралийца Гэри Джонсона, который был атакован акулами во время дайвинга, однако обнаружили другое тело, которое поедали акулы. Позднее удалось установить личность погибшего — им оказался Бригитти.

2 января футболист в компании друзей прогуливался по пляжу Twilight Beach и упал со скалы. Джонсон пока не был найден.

Бригитти играл за американскую студенческую команду «Гастинг Бронкос». Клуб уже выразил соболезнования семье и близким футболиста.