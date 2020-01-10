Первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря возбудили в России
В Калининградской области впервые возбудили уголовное дело за незаконную добычу янтаря, сообщает "Российская газета".
Поправки в Уголовный кодекс РФ, которые сделали незаконный оборот янтаря уголовно наказуемым деянием, президент подписал в конце 2019 года.
Подозреваемого, который добывал янтарь, задержали в районе поселка Вербное участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Зеленоградскому району. Ранее мужчина неоднократно платил административные штрафы за аналогичные правонарушения. Поэтому следователи возбудили уголовное дело.
К уголовной ответственности будут привлекать только «черных янтарщиков», уже привлекавшихся к административной. Максимальное наказание за добычу или нелегальный оборот янтаря, прописанное в УК РФ, - до двух лет колонии со штрафом до двухсот тысяч рублей. Такой срок грозит 40-летнему жителю Калининградской области. Если деяния совершены в крупном размере, срок может увеличиться до четырех лет.