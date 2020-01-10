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Первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря возбудили в России

В Калининградской области впервые возбудили уголовное дело за незаконную добычу янтаря, сообщает "Российская газета".

Поправки в Уголовный кодекс РФ, которые сделали незаконный оборот янтаря уголовно наказуемым деянием, президент подписал в конце 2019 года.

Подозреваемого, который добывал янтарь, задержали в районе поселка Вербное участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Зеленоградскому району. Ранее мужчина неоднократно платил административные штрафы за аналогичные правонарушения. Поэтому следователи возбудили уголовное дело.

К уголовной ответственности будут привлекать только «черных янтарщиков», уже привлекавшихся к административной. Максимальное наказание за добычу или нелегальный оборот янтаря, прописанное в УК РФ, - до двух лет колонии со штрафом до двухсот тысяч рублей. Такой срок грозит 40-летнему жителю Калининградской области. Если деяния совершены в крупном размере, срок может увеличиться до четырех лет.

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