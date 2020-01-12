Эксперты: Физическая активность снижает риск развития болезни Альцгеймера

09:40, 12 января 2020, ПАИ

Регулярные занятия физкультурой снижают риск развития болезни Альцгеймера на 50%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора, физическая активность замедляет дальнейшее ухудшение состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания.

Кроме этого, физкультура способствует защите не только от болезни Альцгеймера, но и от других типов деменции, поскольку стимулирует способность мозга поддерживать старые нейронные связи, а также создавать новые.

Специалисты подчеркивают, что социальная активность, регулярная умственная деятельность, полноценный сон и умение справляться со стрессом также снижают риск развития заболевания.

Болезнь Альцгеймера - необратимое прогрессирующее расстройство головного мозга. Она затрагивает около 48 млн человек во всем мире.