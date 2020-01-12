0
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
09:00
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
16:50
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
14:40
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)
14:17
Василий Осипов поручил подрядчику ускорить темп реконструкции псковской областной библиотеки
10:14
Снятый в Псковской области «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
21:47
Госавтоинспекция намерена освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных автомобилей
Еще новости
Общество

Эксперты: Физическая активность снижает риск развития болезни Альцгеймера

Фото Дарьи Хватковой

Регулярные занятия физкультурой снижают риск развития болезни Альцгеймера на 50%. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора, физическая активность замедляет дальнейшее ухудшение состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания.

Кроме этого, физкультура способствует защите не только от болезни Альцгеймера, но и от других типов деменции, поскольку стимулирует способность мозга поддерживать старые нейронные связи, а также создавать новые.

Специалисты подчеркивают, что социальная активность, регулярная умственная деятельность, полноценный сон и умение справляться со стрессом также снижают риск развития заболевания.

Болезнь Альцгеймера - необратимое прогрессирующее расстройство головного мозга. Она затрагивает около 48 млн человек во всем мире.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
12 января 2020
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
11 января 2020
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)
11 января 2020
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)
Василий Осипов поручил подрядчику ускорить темп реконструкции псковской областной библиотеки
11 января 2020
Василий Осипов поручил подрядчику ускорить темп реконструкции псковской областной библиотеки
Снятый в Псковской области «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
11 января 2020
Снятый в Псковской области «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Госавтоинспекция намерена освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных автомобилей
10 января 2020
Госавтоинспекция намерена освободить улицу Юности в Пскове от припаркованных автомобилей
Определены финалисты премии «Народное признание – 2019»
10 января 2020
Определены финалисты премии «Народное признание – 2019»

Идет загрузка...