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Общество

Реестр производителей школьной формы появится в России

Официальный реестр российских производителей одежды для обучающихся создадут в России. Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект разработал Минпромторг.

Документ установит требования к российским производителям школьной одежды для их включения в реестр. Так, продукция производителя, включенного реестр должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека».

В пояснительной записке говорится о том, что региональные власти установят порядок заключения общеобразовательными организациями договоров на поставку формы с отечественными производителями, включенными в данный реестр. Решение о закупках за счет средств родителей будет приниматься ими на общем собрании.

Помимо прочего, законопроект позволит поддержать российские швейные и текстильные предприятия, ориентированные на производство школьной формы из отечественных материалов.

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