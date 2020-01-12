До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове

18:05, 12 января 2020, ПАИ

До +7°C потеплеет в Пскове на предстоящей неделе, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос». Так, 13 января ожидается переменная облачность и небольшой дождь, температура воздуха – от +1°C до +5°C. Скорость ветра – 12 м/с.

14 января температура опустится до +1… +2°C, будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Прогнозируется ветер со скоростью 11 м/с.

15 января ожидается дождливая и пасмурная погода, воздух прогреется от +2°C до +6°C. Скорость ветра возрастет до 15 м/с.

16 января возможна переменная облачность, пройдет небольшой дождь, температура повысится от +4°C до +7°C. Скорость ветра составит 12 м/с.

17 января прогнозируется переменная облачность, температура – от +1°C до +5°C. Скорость ветра снизится до 10 м/с.

18 января ожидается температура от -1°C до +1°C, облачная погода и небольшой снег, скорость ветра – 14 м/с. На следующий день, 19 января, будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит от +1°C до +2°C, а скорость ветра – до 12 м/с.