0
18:05
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
17:25
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
15:50
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
11:54
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
09:00
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
16:50
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
Еще новости
Общество

Вышла очередная книга серии «Михайловская пушкиниана»

На обложке нового выпуска «Михайловской пушкинианы» размещена репродукция картины Владимира Алексеева «Михайловское. Остров уединения» из фондов Пушкинского заповедника.

Вышла новая книга научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» — «Искусство сохранить», сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

В 76-ю книгу серии вошли материалы пяти научных конференций «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России, академика РАЕН Савелия Ямщикова.

Авторы вошедших в сборник публикаций — реставраторы, искусствоведы, музейные работники, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода и Пушкинских Гор – поднимают вопросы реставрации, атрибуции и экспонирования различных художественных произведений, рукописных памятников, фотоматериалов и естественноисторических предметов.

Отмечается, что значительная часть статей и заметок посвящена предметам и объектам культурного наследия Псковской области, в том числе вещам из фондовых коллекций Пушкинского заповедника, и храмам, расположенным на территории региона.

Электронная версия сборника в формате PDF доступна для чтения и свободного скачивания на официальной странице музея, в разделе «Специалистам → Библиотека». Рекомендуемый возраст читательской аудитории — 12+.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
12 января 2020
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
12 января 2020
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
12 января 2020
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
12 января 2020
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
12 января 2020
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
11 января 2020
Снег, дождь и порывистый ветер прогнозируются в Псковской области 12 января
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)
11 января 2020
Телеведущий Андрей Малахов побывал в Псково-Печерском монастыре (ВИДЕО)

Идет загрузка...