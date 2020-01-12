Вышла очередная книга серии «Михайловская пушкиниана»

18:20, 12 января 2020, ПАИ

Вышла новая книга научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» — «Искусство сохранить», сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

В 76-ю книгу серии вошли материалы пяти научных конференций «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти историка искусства, реставратора, заслуженного деятеля искусств России, академика РАЕН Савелия Ямщикова.

Авторы вошедших в сборник публикаций — реставраторы, искусствоведы, музейные работники, другие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода и Пушкинских Гор – поднимают вопросы реставрации, атрибуции и экспонирования различных художественных произведений, рукописных памятников, фотоматериалов и естественноисторических предметов.

Отмечается, что значительная часть статей и заметок посвящена предметам и объектам культурного наследия Псковской области, в том числе вещам из фондовых коллекций Пушкинского заповедника, и храмам, расположенным на территории региона.

Электронная версия сборника в формате PDF доступна для чтения и свободного скачивания на официальной странице музея, в разделе «Специалистам → Библиотека». Рекомендуемый возраст читательской аудитории — 12+.