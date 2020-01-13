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В Изборске под колесами ВАЗа погиб мужчина

61-летний мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Изборске. Авария произошла 10 января у дома №4 по улице Молодежной, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении для транспорта.

Около 21:25 автомобиль ВАЗ-21099 сбил человека. За рулем в этот момент находился 22-летний водитель.

От полученных травм пешеход скончался.

«Полицией также установлено, что в момент ДТП у водителя имелись признаки алкогольного опьянения», - отметили в ведомстве.

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