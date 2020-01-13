0
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
09:16
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
18:05
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
17:25
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
15:50
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
11:54
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Еще новости
Общество

Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников региональных СМИ с профессиональным праздником - Днем российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Александр Котов отметил, что в меняющемся мире, информационное пространство, которого наполнено разнообразными медиа и в цифровой среде, и на бумажных носителях, профессионализм и объективность представителей СМИ стали ещё ценнее. 

Он подчеркнул, что настоящих журналистов и репортёров по-прежнему отличает осознание ответственности перед обществом, честность, глубина и неравнодушное отношение к людям и событиям, происходящим в жизни. «Пусть именно эти принципы всегда будут главными в деятельности средств массовой информации Псковской области. Творческих успехов, интересных публикаций, удовлетворения от результатов своей работы. Здоровья и благополучия», - заключил спикер облсобрания. 

День российской печати отмечается 13 января. Праздник связан с исторической датой - началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. Её первый номер вышел 13 января 1703 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
12 января 2020
До +7 потеплеет на предстоящей неделе в Пскове
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
12 января 2020
Чудское озеро планируют расчистить в Гдовском районе
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
12 января 2020
Встреча с директором музея Софьи Ковалевской состоится в Пскове 15 января
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
12 января 2020
Александр Котов: Доверие граждан – основной критерий оценки профессионализма сотрудников прокуратуры
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
12 января 2020
Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Идет загрузка...