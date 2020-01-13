Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником

10:43, 13 января 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил сотрудников региональных СМИ с профессиональным праздником - Днем российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что в меняющемся мире, информационное пространство, которого наполнено разнообразными медиа и в цифровой среде, и на бумажных носителях, профессионализм и объективность представителей СМИ стали ещё ценнее.

Он подчеркнул, что настоящих журналистов и репортёров по-прежнему отличает осознание ответственности перед обществом, честность, глубина и неравнодушное отношение к людям и событиям, происходящим в жизни. «Пусть именно эти принципы всегда будут главными в деятельности средств массовой информации Псковской области. Творческих успехов, интересных публикаций, удовлетворения от результатов своей работы. Здоровья и благополучия», - заключил спикер облсобрания.

День российской печати отмечается 13 января. Праздник связан с исторической датой - началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого. Её первый номер вышел 13 января 1703 года.