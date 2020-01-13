Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП

10:04, 13 января 2020, ПАИ

Автобус сообщением «Санкт-Петербург – Псков» попал в ДТП. Авария произошла 13 января около 7:30 на 33-м километре трассы Р-23 в районе деревни Дони в Гатчинском районе Ленинградской области, пишет портал 47news.

На этом участке дороги столкнулись семь легковых автомобилей, микроавтобус Mercedes Sprinter и направлявшийся в Псков междугородний автобус Neoplan.

По одним данным, в результате ДТП лёгкие травмы получили два человека, ехавших в автомобиле Volvo S80, по другим – ранен был только один человек. В автобусе «Петербург – Псков» находились 4 пассажира, они не пострадали.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» порталу 47news сообщили, что участок дороги, на котором произошла авария, был обработан противогололедными материалами.