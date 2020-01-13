0
10:54
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
10:34
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
10:04
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
09:19
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
11:41
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
14:03
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
Еще новости
Происшествия

Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Автобус сообщением «Санкт-Петербург – Псков» попал в ДТП. Авария произошла 13 января около 7:30 на 33-м километре трассы Р-23 в районе деревни Дони в Гатчинском районе Ленинградской области, пишет портал 47news.

На этом участке дороги столкнулись семь легковых автомобилей, микроавтобус Mercedes Sprinter и направлявшийся в Псков междугородний автобус Neoplan.

По одним данным, в результате ДТП лёгкие травмы получили два человека, ехавших в автомобиле Volvo S80, по другим – ранен был только один человек. В автобусе «Петербург – Псков» находились 4 пассажира, они не пострадали.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» порталу 47news сообщили, что участок дороги, на котором произошла авария, был обработан противогололедными материалами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
13 января 2020
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
13 января 2020
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
13 января 2020
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
13 января 2020
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
10 января 2020
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
07 января 2020
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь
02 января 2020
Повреждение кабеля стало причиной отключения электричества в Пскове в новогоднюю ночь 3

Идет загрузка...