Шесть лет тюрьмы грозит псковичке за попытку незаконного возмещения налога

10:33, 13 января 2020, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет местная жительница за попытку незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что с 30 июня 2017 года по 25 января 2018 года женщина, действуя в составе группы лиц с фактическим руководителем двух псковских организаций и работником налогового органа, изготовила фиктивные бухгалтерские документы. На их основе работник налогового органа сформировал налоговые декларации на добавленную стоимость за III квартал 2017 года и IV квартал 2017 года, в которых содержались искусственно созданные налоговые вычеты и исчислены к возмещению из бюджета России налог на добавленную стоимость в размере 269 тысяч 606 рублей и в сумме 414 тысяч 408 рублей.

В ходе проверки было выявлено завышение налога на добавленную стоимость, предъявленного к возмещению из бюджета, в связи с чем в выдаче средств было отказано. Таким образом, злоумышленникам не удалось довести преступление до конца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.