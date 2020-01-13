Автобусы из Таллина в Псков будут делать остановку в Вярска

10:47, 13 января 2020, ПАИ

Автобусы Temptrans на пути из Таллина в Псков будут совершать остановку в поселке Вярска. Доехать на автобусе из Таллина в Вярска без пересадок можно будет с 14 января, об этом пишет портал rus.err.ee. Остановки запланированы также в городе Ряпина.

Исполнительный директор Temptrans Катерина Клорен отметила, что многие пассажиры не раз обращались с просьбой сделать на этой линии остановку у санатория «Вярска». По ее словам, между Тарту и Вярска транспортное сообщение очень хорошее, однако напрямую доехать из Таллина в Вярска на автобусе было невозможно.

«Соответствующие документы были получены. Мы имеем право делать остановки внутри Эстонии и продавать билеты между этими остановками», - добавила Катерина Клорен.

Руководитель по маркетингу и коммуникации санатория «Вярска» Игорь Таро в свою очередь отметил, что Вярска находится в ином положении, поскольку добираться туда труднее, чем в другие санатории или гостиницы.

«В последние годы транспортные возможности значительно сузились, поэтому нам приходилось самостоятельно решать эту проблему, организовывая для отдыхающих трансферы», - отметил Игорь Таро.

Появление новой линии позволит увеличить количество туристов. Кроме того, планируется добавить и новые отправления. Из-за появления новых остановок в пути время между Таллином и Псковом увеличится не более, чем на 25 минут.