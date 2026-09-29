Два микрорайона останутся сегодня без воды в Пскове

10:08, 29 сентября 2026, ПАИ

В нескольких микрорайонах Пскова возможно временное отключение водоснабжения сегодня, 29 сентября, сообщили ПАИ в горводоканале.

В частности, без воды сегодня могут остаться жители микрорайонов Псковкирпич и Белый Мох. Также отключение водоснабжения возможно в домах № 19/1, 19/2, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54 и 56 на улице Декабристов.

В горводоканале пояснили, что эта мера связана с проведением ремонтных работ.