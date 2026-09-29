В Себежском районе продолжают собирать рыжики вёдрами
Богатым урожаем рыжиков продолжают хвастаться жители Себежского района. Фотографии Елена Тарасова прислала в редакцию газеты «Призыв», о чём ПАИ сообщили в редакции издания.
Себежский район традиционно остаётся одним из самых урожайных мест Псковской области для любителей тихой охоты.
В разное время здесь находили ризопогон, похожий на белый трюфель, ежовик коралловидный, который Елена Тарасова обнаружила на старом дереве, а также «чёрные лисички», оказавшиеся вороночником рожковидным.
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