Иеромонах Фотий выступит на фестивале «Архондарик» в Печорах

07:11, 29 сентября 2026, ПАИ

Иеромонах Фотий выступит на сцене фестиваля «Архондарик» в Печорах 3 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Отец Фотий – насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, победитель телепроекта «Голос-4» на Первом канале, общественный деятель и амбассадор «Народного фронта». История его участия в «Голосе» – особый сюжет.

В 2013 году Фотий подавал заявку на второй сезон шоу, но не решился попросить благословения у митрополита Калужского и Боровского Климента. Спустя два года он подал заявку вновь, и на этот раз Первый канал сам направил официальное письмо митрополиту с просьбой разрешить участие монаха. Победа стала настоящей сенсацией: впервые священнослужитель добился такого успеха в крупном музыкальном проекте.

После «Голоса» репертуар отца Фотия заметно расширился. В 2016 году он выпустил альбом «Романсы», собрав в нём классические произведения. При этом он продолжает служить в монастыре, участвует в богослужениях и поёт на клиросе, соединяя верность монашескому пути и дар музыки.

На концерте в Печорах отец Фотий исполнит песни «Город, которого нет», «Шум берёз», «Родина» и другие. Мероприятие пройдёт 3 октября в 18:00 на площади Победы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие.

Свои блюда и угощения представят Казанский женский монастырь близ Данилова (Ярославская область), Снетогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, Псково-Печерский монастырь и другие.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.