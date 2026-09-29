Выезд с Алмазной на Шоссейную перекроют сегодня в Пскове
Въезд и выезд с улицы Алмазной на улицу Шоссейную в Пскове закроют во вторник и среду, 29 и 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00. На участке планируются работы по укладке асфальтобетонного слоя покрытия проезжей части.
Для безопасности всех участников движения въезд и выезд перекроют полностью, а на участке работ введут реверсивное движение.
Водителей просят заранее продумать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.
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