Выезд с Алмазной на Шоссейную перекроют сегодня в Пскове

07:50, 29 сентября 2026, ПАИ

Въезд и выезд с улицы Алмазной на улицу Шоссейную в Пскове закроют во вторник и среду, 29 и 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 19:00. На участке планируются работы по укладке асфальтобетонного слоя покрытия проезжей части.

Для безопасности всех участников движения въезд и выезд перекроют полностью, а на участке работ введут реверсивное движение.

Водителей просят заранее продумать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки.