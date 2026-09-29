Пскович запечатлел луну над Высокой башней

10:06, 29 сентября 2026, ПАИ

Луну над Высокой башней Псковского кремля запечатлел астрофотограф Пётр Митрофанов.



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов



Фото: Пётр Митрофанов







«Вечером вновь фотографировал ещё почти полную Луну над псковскими крепостными сооружениями. Некоторая перистая облачность немного уменьшила яркость лунного диска, придав снимкам более интересный вид», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пётр Митрофанов также отметил, что уже завтра, 30 сентября, Луна покроет звёздное скопление Плеяды. Это явление он попытается заснять на телеобъектив.

Ранее сообщалось, что в Гдовском районе сложились редкие условия для наблюдения звёздного неба.