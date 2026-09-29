Пскович запечатлел луну над Высокой башней
Луну над Высокой башней Псковского кремля запечатлел астрофотограф Пётр Митрофанов.
«Вечером вновь фотографировал ещё почти полную Луну над псковскими крепостными сооружениями. Некоторая перистая облачность немного уменьшила яркость лунного диска, придав снимкам более интересный вид», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пётр Митрофанов также отметил, что уже завтра, 30 сентября, Луна покроет звёздное скопление Плеяды. Это явление он попытается заснять на телеобъектив.
Ранее сообщалось, что в Гдовском районе сложились редкие условия для наблюдения звёздного неба.