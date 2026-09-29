Псков присоединился к акции «На работу на велосипеде»

08:39, 29 сентября 2026, ПАИ

Псков сегодня, 29 сентября, присоединился к всероссийской акции «На работу на велосипеде». В этот день владельцы двухколёсного транспорта смогут получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров мероприятия, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

В разных районах города будут работать 19 специальных точек. Три организаторские точки откроются в 7:30 и будут принимать участников до 10:00.

Они разместятся на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта – в сквере между домом №68 и пешеходным переходом, на Аллее Героев у Вечного огня на улице Свердлова, а также у Центральной городской аптеки на Октябрьском проспекте, 16. На этих точках волонтёры выдадут фирменную символику и сладкие батончики, а также помогут закрепить номерки на велосипедах.

Партнёры акции подготовили для велосипедистов бесплатные напитки, кусочки пиццы и скидки на продукцию. Каждая точка будет работать по собственному графику. Для получения бонусов у партнёров участникам потребуется зайти в заведение и подтвердить, что они прибыли на велосипеде.

К акции присоединились 11 партнёров, которые подготовили бонусы. Акция проходит в Пскове дважды в год, её организатором является Псковский городской молодёжный центр.