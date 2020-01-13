Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина

10:54, 13 января 2020, ПАИ

Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе 13 января. Это водитель остановившейся автомашины и пешеход — оба бросились помогать попавшим в аварию у деревни Стяглы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трагедия произошла в 7:52. Очевидцы поспешили помочь пострадавшим водителям и пассажирам «Рено» и «Черри». Из-за гололедицы одна из машин выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

«При попытке оказать первую помощь 60-летний пешеход и 59-летний водитель остановившегося автомобиля, оба мужчины, были сбиты автомашиной «Лексус». За рулем также был мужчина. Пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, один в тяжелом состоянии», - добавили в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу.