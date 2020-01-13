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Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина

ДТП произошло в Псковском районе 13 января.

Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе 13 января. Это водитель остановившейся автомашины и пешеход — оба бросились помогать попавшим в аварию у деревни Стяглы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из-за гололедицы в Псковском районе столкнулись два легковых автомобиля.

Трагедия произошла в 7:52. Очевидцы поспешили помочь пострадавшим водителям и пассажирам «Рено» и «Черри». Из-за гололедицы одна из машин выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате аварии в Псковском районе погибли 3 человека, двое пострадали.

«При попытке оказать первую помощь 60-летний пешеход и 59-летний водитель остановившегося автомобиля, оба мужчины, были сбиты автомашиной «Лексус». За рулем также был мужчина. Пострадавшие госпитализированы, по предварительным данным, один в тяжелом состоянии», - добавили в ведомстве.

В аварии в Псковском районе погибли двое мужчин и женщина - водители и пассажирка.

Пострадавших госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу. 

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