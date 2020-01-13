Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты

11:30, 13 января 2020, ПАИ

При помощи компьютера или мобильного устройства жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать акты гражданского состояния или подать заявления на социальные выплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Такая возможность появилась после расширения функционала Единого портала государственных и муниципальных услуг. Теперь в перечень услуг включены государственная регистрация брака, регистрация рождения ребёнка, усыновление, подача заявлений о выплате пособий, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Последние функции доступны для Псковской области в пилотном режиме.

В будущем жители региона смогут подтвердить документ об образовании и дистанционно записать ребенка в школу. На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг можно будет также провести аккредитацию и лицензирование образовательной деятельности.

На сегодняшний день на портале госуслуг жители региона могут получить более 20 различных единоразовых выплат и компенсаций при записи на прием в органы социальной защиты. В сфере здравоохранения псковичи дистанционно имеют возможность вызвать врача на дом, получить номерок к специалисту, оформить электронный листок нетрудоспособности. Также через портал можно оформить разрешение на строительство и получить технические условия на технологическое подключение к инженерным сетям.

Сейчас на портале зарегистрированы порядка 410 тысяч жителей Псковской области, то есть около 60% населения. Посещаемость сайта растет пропорционально увеличению количества услуг и составляет в среднем более 400 посетителей в месяц.