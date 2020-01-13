0
15:30
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:33
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13:01
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
11:30
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Еще новости
Общество

Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты

При помощи компьютера или мобильного устройства жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать акты гражданского состояния или подать заявления на социальные выплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Такая возможность появилась после расширения функционала Единого портала государственных и муниципальных услуг. Теперь в перечень услуг включены государственная регистрация брака, регистрация рождения ребёнка, усыновление, подача заявлений о выплате пособий, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Последние функции доступны для Псковской области в пилотном режиме.

В будущем жители региона смогут подтвердить документ об образовании и дистанционно записать ребенка в школу. На базе Единого портала государственных и муниципальных услуг можно будет также провести аккредитацию и лицензирование образовательной деятельности.

На сегодняшний день на портале госуслуг жители региона могут получить более 20 различных единоразовых выплат и компенсаций при записи на прием в органы социальной защиты. В сфере здравоохранения псковичи дистанционно имеют возможность вызвать врача на дом, получить номерок к специалисту, оформить электронный листок нетрудоспособности. Также через портал можно оформить разрешение на строительство и получить технические условия на технологическое подключение к инженерным сетям.

Сейчас на портале зарегистрированы порядка 410 тысяч жителей Псковской области, то есть около 60% населения. Посещаемость сайта растет пропорционально увеличению количества услуг и составляет в среднем более 400 посетителей в месяц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
13 января 2020
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
13 января 2020
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
13 января 2020
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
13 января 2020
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати

Идет загрузка...