0
15:30
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
14:53
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
14:33
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
14:11
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13:01
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
11:30
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
10:43
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Еще новости
Общество

ПсковГУ подготовил около 700 специалистов по контролю за энергоэффективностью предприятия

687 человек в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики», реализуемой Псковским государственным университетом, изучили особенности цифровизации энергосбережения. Детали программы озвучили представители университета в рамках пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Слушатели изучили современную нормативно-правовую базу в сфере энергосбережения и энергоэффективности, научились разрабатывать программы энергосбережения и оценивать их экономическую эффективность, создавать энергетический паспорт и энергетическую декларацию предприятия. Также программа курса включила в себя такие дисциплины как энергоаудит и методы повышения энергоэффективности зданий и сооружений.

Слушателями стали жители трех регионов Северо-Запада: Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. В основном это студенты программ бакалавриата и среднего специального образования, работники электросетевых компаний, энергетики предприятий, педагоги и заведующие хозяйством школ, работники высшей школы.

В ПсковГУ подчеркнули, что программа соответствует приоритетному направлению научно-технологического развития РФ «Энергоэффективность и энергосбережение».

Проект ПсковГУ, нацеленный на обучение по дополнительным профессиональным программам, включен в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование», экспертами Минобрнауки он признан одним из десятки лучших в стране. В целом обучение в ПсковГУ проходило по 7 программам дополнительного образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
13 января 2020
ФОТОФАКТ: На фасаде дома на улице Шестака в Пскове рисуют мурал в честь погибших разведчиков
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
13 января 2020
Доступность авиаперелётов по России для жителей Калининградской области призвал обеспечить Владимир Путин
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
13 января 2020
В Псковской области вновь собирают средства для Дарины Даниленко
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
13 января 2020
Сыр, молоко и подсолнечное масло подешевели в Псковской области на новогодних каникулах
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
13 января 2020
Псковские зоозащитники спасли измученных на выставке животных
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
13 января 2020
Жители Псковской области теперь могут дистанционно зарегистрировать семейное положение и подать заявление на соцвыплаты
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
13 января 2020
Александр Котов поздравил журналистов Псковской области с профессиональным праздником
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати
13 января 2020
Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем российской печати

Идет загрузка...