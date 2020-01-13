ПсковГУ подготовил около 700 специалистов по контролю за энергоэффективностью предприятия

14:45, 13 января 2020, ПАИ

687 человек в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в условиях цифровой трансформации экономики», реализуемой Псковским государственным университетом, изучили особенности цифровизации энергосбережения. Детали программы озвучили представители университета в рамках пресс-конференции, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Слушатели изучили современную нормативно-правовую базу в сфере энергосбережения и энергоэффективности, научились разрабатывать программы энергосбережения и оценивать их экономическую эффективность, создавать энергетический паспорт и энергетическую декларацию предприятия. Также программа курса включила в себя такие дисциплины как энергоаудит и методы повышения энергоэффективности зданий и сооружений.

Слушателями стали жители трех регионов Северо-Запада: Псковской, Новгородской и Ленинградской областей. В основном это студенты программ бакалавриата и среднего специального образования, работники электросетевых компаний, энергетики предприятий, педагоги и заведующие хозяйством школ, работники высшей школы.

В ПсковГУ подчеркнули, что программа соответствует приоритетному направлению научно-технологического развития РФ «Энергоэффективность и энергосбережение».

Проект ПсковГУ, нацеленный на обучение по дополнительным профессиональным программам, включен в федеральный проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование», экспертами Минобрнауки он признан одним из десятки лучших в стране. В целом обучение в ПсковГУ проходило по 7 программам дополнительного образования.