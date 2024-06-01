Псковским подросткам вручили первые паспорта на фестивале «Движения первых»
Подростки из Пскова получили свои первые паспорта на фестивале «Движения первых» в Пскове, сообщается в Telegram-канале молодёжного объединения.
Вручили паспорта ребятам врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и председатель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.
«Мы уверены, что «Первые» сохранят память об этом важном моменте на всю жизнь! » – написали в Telegram-канале.
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