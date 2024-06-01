Псковским подросткам вручили первые паспорта на фестивале «Движения первых»

18:31, 01 июня 2024, ПАИ

Подростки из Пскова получили свои первые паспорта на фестивале «Движения первых» в Пскове, сообщается в Telegram-канале молодёжного объединения.

Вручили паспорта ребятам врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и председатель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

«Мы уверены, что «Первые» сохранят память об этом важном моменте на всю жизнь! » – написали в Telegram-канале.