В Псковской области прошли съёмки тревел-шоу от VK

18:51, 01 июня 2024, ПАИ

Съёмки проекта «VK Места» завершились в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном туристском информационном центре.

Съёмочная группа отправилась в путешествие по Псковской области, чтобы познакомиться с необычным сочетанием ландшафтов, гостеприимством местных жителей и красотой древнего Пскова.

Медиаэкспедиция проходила с 24 по 29 мая. Маршруты Псковской области исследовали музыканты Frosiaak и Verbee вместе с проектом «VK Места». По результатам путешествия выйдет фильм, в котором расскажут об удивительных природных локациях и исторических маршрутах региона. Его можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

По словам директора VK по стратегическому партнёрству Дмитрия Уварова, цель экспедиции – показать Псковскую область во всей её красе, уделяя внимание отличительным чертам и особенностям региона.