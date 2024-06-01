Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области прошли съёмки тревел-шоу от VK

Съёмки проекта «VK Места» завершились в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном туристском информационном центре.

Фото: ТИЦ Псковской области

Съёмочная группа отправилась в путешествие по Псковской области, чтобы познакомиться с необычным сочетанием ландшафтов, гостеприимством местных жителей и красотой древнего Пскова.

Медиаэкспедиция проходила с 24 по 29 мая. Маршруты Псковской области исследовали музыканты Frosiaak и Verbee вместе с проектом «VK Места». По результатам путешествия выйдет фильм, в котором расскажут об удивительных природных локациях и исторических маршрутах региона. Его можно будет посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

По словам директора VK по стратегическому партнёрству Дмитрия Уварова, цель экспедиции – показать Псковскую область во всей её красе, уделяя внимание отличительным чертам и особенностям региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 июня 2024

Аист, угодивший в креозот в Псковской области, идёт на поправку
01 июня 2024

В Псковской области прошли съёмки тревел-шоу от VK
01 июня 2024

Псковским подросткам вручили первые паспорта на фестивале «Движения первых»
01 июня 2024

Виктор Остренко – о фонде «Защитники Отечества»: Мы чувствуем партнёрское плечо
01 июня 2024

Михаил Ведерников рассказал об алгоритме решения мусорной проблемы в Псковской области
01 июня 2024

Псковский резерв на будущее
01 июня 2024

Псковские медики принимают участие в соревнованиях в Сыктывкаре
01 июня 2024

Арбузную халву приготовили на Фестивале детства в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...