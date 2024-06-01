Аист, угодивший в креозот в Псковской области, идёт на поправку

19:29, 01 июня 2024, ПАИ

Аист, угодивший в креозот в Локнянском районе, идёт на поправку. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала неравнодушная жительница Великих Лук Елена Дроздова.

«Уже гуляет по территории, дышит свежим воздухом и ищет лягушек», – рассказала Елена Дроздова, приютившая аиста. Она также выразила надежду, что птице удастся полностью восстановиться.



Фото: Елена Дроздова



Фото: Елена Дроздова



Из-за воздействия креозота аисту пришлось обрезать маховые крылья, а в его питании всё ещё остаётся сорбент для очищения организма и измельчённая рыба с водой.

Об истории спасения животного и о том, какие меры планируется принять в отношении ситуации с разливом креозота в Локне, можно прочесть по ссылке.