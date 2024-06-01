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Общество

Виктор Остренко – о фонде «Защитники Отечества»: Мы чувствуем партнёрское плечо

Работу псковского филиала фонда «Защитники Отечества» прокомментировал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в беседе с корреспондентом ПАИ.

Виктор Остренко – о фонде «Защитники Отечества»: «Мы чувствуем партнёрское плечо». Фото: ПАИ

«На протяжении последних лет, как региональное отделение «Народного фронта» взаимодействует с семьями военнослужащих, мы почувствовали, насколько важный государственный партнёр появился в лице фонда «Защитники Отечества». Год, сколько существует сам фонд, мы осуществляем с ним партнёрские взаимодействия и видим, насколько сейчас эффективно выстроена работа в этом направлении», – сказал вице-спикер областного Собрания депутатов.

Виктор Остренко отметил и работу специалистов фонда. «Каждый из специалистов, работающих в фонде, выполняя свои функциональные задачи, выполняя поступающие со стороны граждан запросы, делает это не только профессионально, но и с душой, с полной отдачей сил. Поэтому мы со своей стороны чувствуем это партнёрское плечо на протяжении всего этого года и очень благодарны этому партнёрству», – подчеркнул парламентарий и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие и решение общих задач.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Филиалы фонда приступили к работе 1 июня 2023 года во всех регионах РФ.

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