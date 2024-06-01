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Общество

Михаил Ведерников рассказал об алгоритме решения мусорной проблемы в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников в своем Телеграм-канале дал подробный комментарий по ситуации с невывозом мусора в Пскове. Главное из комментария в тезисах.

На невывоз мусора поступило более 700 жалоб в соцсетях, почти половина из них – в личных сообщениях губернатору.

«Это не разовый сбой, а системная проблема».

Регион получит от Российского экологического оператора доппартию спецтехники для уборки мусора: 20 машин с водителями из других регионов поступят в ближайшие дни.

«Это поможет убрать, прежде всего, несанкционированные свалки, которые образовались во время конфликта регоператора и арендатора полигона».

«Регоператор наделал много ошибок», но и «арендатор полигона ведет себя крайне непорядочно, делая людей заложниками конфликта»: он не принимает мусор от регоператора, но при этом принимает мусор от иных коммерческих структур, «неплохо при этом зарабатывая, фактически шантажируя регион».

«Действиям руководства обеих компаний дадут оценку компетентные органы».

С регоператором расторгнут соглашение, «а сейчас он дожен надлежащим образом выполнять свои обязательства».

Пройдет конкурс на нового оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Отдельно обратился к водителям мусоровозов: «знаю, что многие начали увольняться»: «Не переживайте, после смены регоператора как работали, так и будете работать», «своевременность оплаты действующим оператором находится на особом контроле в правительстве Псковской области», «порядок в этой сфере будет восстановлен».

Вопрос уборки мусора также нахожится также на контроле у глав муниципалитетов.

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