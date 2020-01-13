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Скончался сбитый машиной очевидец ДТП в Псковском районе, бросившийся на помощь пострадавшим

ДТП в Псковском районе унесло 4 жизни.

В Пскове в больнице от полученных травм скончался мужчина, который 13 января был сбит автомобилем «Лексус» у деревни Стяглы Псковского района. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под колеса автомобиля попали два очевидца утренней аварии — пешеход и водитель остановившейся у обочины машины. На их глазах столкнулись «Рено» и «Черри». Позднее стало известно, что все находившиеся в салонах этих машин люди, а это три человека, погибли.

Бросившиеся к ним на помощь были сбиты проезжавшей иномаркой. Удар был такой силы, что пострадавшим потребовалась госпитализация.

Двух очевидцев ДТП в Псковском районе сбила иномарка.

«Мужчина, 1960 года рождения, это водитель остановившейся машины, от полученных травм скончался в больнице», - сообщили в ведомстве.

О состоянии второго пострадавшего пока не уточняется.

Гололедица стала причиной ДТП, унесшего 4 жизни.

В УМВД отметили, что причиной аварии послужило обледенение дорожного покрытия.

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