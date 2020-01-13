Магазин товаров для дома открылся в ТРК «Акваполис»

16:23, 13 января 2020, ПАИ

Магазин товаров для дома «Доммо» открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в администрации торгового комплекса.

В новом магазине на площади более 1000 кв. м. представлены несколько сотен наименований товаров. «Домохозяйки по достоинству оценят разнообразие товаров, которые помогут в быту и сделают дом уютнее и красивее», - отметили в ТРК.

Магазин располагается на первом этаже ТРК «Акваполис» и работает с 10:00 до 21:00.