Рождественский праздник для детей прошел в Троицком соборе Пскова

22:28, 13 января 2020, ПАИ

12 января в воскресной школе Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова прошёл Рождественский праздник. В зале приходского дома собрались священство, дети и родители воскресной школы, гости собора и прихожане, сообщили Псковскому агентству информации в Троицком соборе Пскова.

Куратор школы, протоиерей Антоний Афанасьев отметил, что все гости собрались на празднике, чтобы представить друг другу таланты и способности, которые даровал им Господь.

Дети показали всем присутствующим спектакль с песнями и танцами, который они готовили несколько месяцев. При этом в постановке приняли участие и преподаватели воскресной школы. В рамках праздника с двумя танцевальными номерами выступил образцовый художественный коллектив детский хореографический ансамбль «Улыбка». Также прозвучали Рождественские песни и колядки в исполнении детского хора воскресной школы.

После спектакля перед зрителями выступали творческая семья Павлятенко из прихода храма Ильи Пророка с Мокрого луга – супруги Алексей и Светлана и их дети Александр и Арина. Они исполнили песни собственного сочинения. Также музыкальное поздравление на гуслях исполнила мама Марии Агафоновой – Ирина Иванова. Закончилось праздничное торжество вручением рождественских подарков.