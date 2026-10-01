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Общество

Алексей Загребин: Малые города – ключевой объект для понимания российской цивилизации

Малые города – ключевой объект для понимания российской цивилизации, заявил член совета Российского исторического общества, директор Института этнологии и антропологии Российской академии наук Алексей Загребин во время выступления на пленарном заседании IV Форума региональных отделений Российского исторического общества (РИО) сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Малые города – это не просто картография российской системы расселения, но и ключевой объект для понимания глубинных черт российской цивилизации, её традиционных ценностей и векторов развития. Малые города на протяжении столетий играли незаменимую роль в истории страны и вносили огромный вклад в её экономическое и культурное развитие», – заявил Алексей Загребин.

Учёный отметил, что наука, которой он занимается, одной из первых обратила внимание на малые города. По данной тематике проводятся исследования. Алексей Загребин вспомнил Маргариту Шмелёву – первую женщину-этнографа, которая говорила о необходимости обратить взгляд не только на крупные промышленные центры, но и посмотреть вглубь страны, потому что именно в них можно увидеть много того, что составляет основу жизни.

Алексей Загребин (слева). Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Алексей Загребин подчеркнул, что Шмелёвой и её сторонникам в своё время приходилось доказывать своё право на исследовательскую деятельность, но, тем не менее, у неё всё получилось, а в 80-х годах вышла её книга «Город и народные традиции русских».

С 2017 года в институте проводится системное междисциплинарное исследование четырёх малых городов России. Учёный отметил, что они находятся вне зоны прямого влияния мегаполисов. Сейчас в них реализуется программа комплексных народных исследований «Русский народ: традиции, ценности, образ будущего». Результаты проведённых исследований позволили представить, как менялись жизнь, модели поведения городских и сельских жителей, а также отследить тренд естественной убыли населения и миграции.

Фото: ПАИ

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО проходит в Псковской области с 1 по 3 октября на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

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Алексей Загребин: Малые города – ключевой объект для понимания российской цивилизации

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