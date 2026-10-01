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Общество

Юлия Крипатова: Псков и Выборг связывает сотрудничество отделений РИО

Псков и Выборг связывает сотрудничество в рамках отделений Российского исторического общества, отметила директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге, председатель совета отделения Российского исторического общества в Ленинградской области Юлия Крипатова во время выступления на IV Форуме региональных отделений РИО в Пскове сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Когда мы готовились к этому докладу, в первую очередь подумали, что Псков и Выборг связывает не только федеральная трасса. Псковскую область и Ленинградскую область связывает тесное эффективное сотрудничество в рамках отделений Российского исторического общества», – сказала она.

Она также рассказала о создании Выборгского музея-заповедника и объектах, по которым была проведена реставрация. В 2010 году Выборг получил статус исторического поселения федерального значения. В 2014 году вышло поручение президента России о необходимости масштабной реставрации исторической части города. После этого в 2015 году была разработана концепция по сохранению исторической части Выборга.

«Из более чем 550 объектов культурного наследия, которые существуют у нас в Ленинградской области, 50 % находятся на территории Выборгского района. Цель концепции прежде всего – это разработка комплекса мер по сохранению исторической части города. Исполнителя и финансирование нашли по нескольким направлениям. Можно сказать, сейчас уже по истечении времени, к сегодняшнему дню 50 % – это федеральное финансирование, но остальные 50 % – это региональное финансирование, муниципальное и иные источники дохода», – сообщила Юлия Крипатова.

Она отметила, что многие объекты находились в крайне плачевном состоянии. Первым действием, произведённым в 2015 году, стало создание Выборгского объединённого музея-заповедника. Он объединил ключевые памятники Средневековья.

Фото: ПАИ

По словам Юлии Крипатовой, каждый объект, входящий в объединённый музей, в том числе Выборгский замок, не только реставрируется, в том числе за счёт средств, которые зарабатывает сам музей-заповедник, но и тщательно продумывается функционально: как он будет использоваться. Для любого объекта культурного наследия важно проработать это заранее.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО проходит в Псковской области с 1 по 3 октября на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

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