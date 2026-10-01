Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Этнографическую смену проекта «Истоки. Школа» предложил создать ​Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил создать этнографическую смену проекта «Истоки. Школа». Такую идею он озвучил на пленарном заседании IV Форума региональных отделений Российского исторического общества (РИО) сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Предлагаю создать этнографическую школу, хотя бы одну смену сделать у нас в Печорах. У нас есть хорошая всероссийская площадка «Истоки». Мы всё организуем, я думаю, что будет полезно и интересно», – сказал глава региона, обращаясь к члену совета Российского исторического общества, директору Института этнологии и антропологии Российской академии наук Алексею Загребину.

«Большое спасибо за такое предложение. Я думаю, что мы с коллегами горячо поддержим», – ответил Алексей Загребин.

Отметим, Загребин во время пленарного заседания выступил с докладом «Малые города в контексте истории и современности России», в котором заявил, что малые города – ключевой объект для понимания глубинных черт российской цивилизации, её традиционных ценностей и векторов развития. Загребин также вспомнил этнографа Маргариту Шмелёву, которая говорила о необходимости смотреть вглубь страны, а не только на крупные промышленные центры, и рассказал о проводящемся в институте исследовании четырёх малых городов России.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



01 октября 2026

Проверку сирен проведут на территории горводоканала в Пскове
01 октября 2026

Густой туман снова накроет Псковскую область
01 октября 2026

Станислав Стармолотов провёл первое совещание в качестве врип главы Пскова
01 октября 2026

Фестиваль «Женское сердце России» проходит в Пскове
01 октября 2026

Развитие туристической инфраструктуры в регионе обсудили Михаил Ведерников и Василий Швец
01 октября 2026

Роспотребнадзор: Нетипичные для региона заболевания в Псковской области не выявлены
01 октября 2026

Эксперт: Псковская область может стать местом осознанного туризма
01 октября 2026

Этнографическую смену проекта «Истоки. Школа» предложил создать ​Михаил Ведерников

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...