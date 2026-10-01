Этнографическую смену проекта «Истоки. Школа» предложил создать ​Михаил Ведерников

18:31, 01 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил создать этнографическую смену проекта «Истоки. Школа». Такую идею он озвучил на пленарном заседании IV Форума региональных отделений Российского исторического общества (РИО) сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Предлагаю создать этнографическую школу, хотя бы одну смену сделать у нас в Печорах. У нас есть хорошая всероссийская площадка «Истоки». Мы всё организуем, я думаю, что будет полезно и интересно», – сказал глава региона, обращаясь к члену совета Российского исторического общества, директору Института этнологии и антропологии Российской академии наук Алексею Загребину.

«Большое спасибо за такое предложение. Я думаю, что мы с коллегами горячо поддержим», – ответил Алексей Загребин.

Отметим, Загребин во время пленарного заседания выступил с докладом «Малые города в контексте истории и современности России», в котором заявил, что малые города – ключевой объект для понимания глубинных черт российской цивилизации, её традиционных ценностей и векторов развития. Загребин также вспомнил этнографа Маргариту Шмелёву, которая говорила о необходимости смотреть вглубь страны, а не только на крупные промышленные центры, и рассказал о проводящемся в институте исследовании четырёх малых городов России.