Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём пожилого человека
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём пожилого человека в своём канале в мессенджере МАХ.
По его словам, в Псковской области к старшему поколению относится почти каждый третий житель. Для заботы и поддержки в регионе работает более 60 социальных учреждений, которые оказывают как стационарную помощь, так и услуги на дому.
«Вы принимаете активное участие в общественной жизни: занимаетесь творчеством и волонтёрской деятельностью, участвуете в спортивных соревнованиях, создаёте ТОС. Своей энергией и инициативностью вы зачастую даёте фору многим молодым и служите примером для всех», – подчеркнул Михаил Ведерников.
В частности, местное отделение Союза пенсионеров России успешно реализует проекты федерального и областного значения, в их числе «Университет третьего возраста», «Финансовая грамотность», «Мир без культурных барьеров».
«Спасибо за ваши опыт, мудрость, энергию и неравнодушие! Пусть каждый день будет наполнен теплом, вниманием и радостью», – заключил губернатор.
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