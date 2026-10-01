Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём пожилого человека

18:17, 01 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём пожилого человека в своём канале в мессенджере МАХ.

По его словам, в Псковской области к старшему поколению относится почти каждый третий житель. Для заботы и поддержки в регионе работает более 60 социальных учреждений, которые оказывают как стационарную помощь, так и услуги на дому.

«Вы принимаете активное участие в общественной жизни: занимаетесь творчеством и волонтёрской деятельностью, участвуете в спортивных соревнованиях, создаёте ТОС. Своей энергией и инициативностью вы зачастую даёте фору многим молодым и служите примером для всех», – подчеркнул Михаил Ведерников.

В частности, местное отделение Союза пенсионеров России успешно реализует проекты федерального и областного значения, в их числе «Университет третьего возраста», «Финансовая грамотность», «Мир без культурных барьеров».

«Спасибо за ваши опыт, мудрость, энергию и неравнодушие! Пусть каждый день будет наполнен теплом, вниманием и радостью», – заключил губернатор.