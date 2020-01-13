Суд обязал жительницу Дедовичского района оформить часть квартиры на детей

09:12, 14 января 2020, ПАИ

Суд обязал жительницу Дедовичского района исполнить обязательство по включению детей в общую долевую собственность на приобретенную квартиру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что после рождения ребёнка женщина получила материнский капитал. С использованием этих средств она приобрела квартиру в деревне Вязье Дедовичского района.

Однако, спустя 6 месяцев после покупки женщина так и не оформила жильё в долевую собственность с детьми.

Сейчас прокуратура контролирует реальное исполнение судебного решения.