0
18:18
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
10:54
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
10:34
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
10:04
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
09:19
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
10:59
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
11:41
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
Еще новости
Происшествия

Суд обязал жительницу Дедовичского района оформить часть квартиры на детей

Суд обязал жительницу Дедовичского района исполнить обязательство по включению детей в общую долевую собственность на приобретенную квартиру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что после рождения ребёнка женщина получила материнский капитал. С использованием этих средств она приобрела квартиру в деревне Вязье Дедовичского района.

Однако, спустя 6 месяцев после покупки женщина так и не оформила жильё в долевую собственность с детьми.

Сейчас прокуратура контролирует реальное исполнение судебного решения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
13 января 2020
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на помогавших жертвам ДТП людей в Псковском районе
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
13 января 2020
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
13 января 2020
Причиной смертельного ДТП в Псковском районе эксперты назвали гололед
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
13 января 2020
Автобус «Петербург – Псков» попал в ДТП
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
13 января 2020
Три человека погибли в ДТП в Псковском районе
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
12 января 2020
Юную жительницу Острова разыскивают родственники и полицейские
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
10 января 2020
Более 60 охотников проверили псковские росгвардейцы
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса
07 января 2020
В Пскове в результате ДТП пострадала пассажирка автобуса

Идет загрузка...