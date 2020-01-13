Более 18 тонн норвежской рыбы не прошли ветконтроль на границе в Псковской области

10:09, 14 января 2020, ПАИ

18,7 тонн мороженой норвежской скумбрии не прошли ветеринарный контроль на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Рыба следовала из области Согн-ог-Фьюране в Норвегии в город Алматы Республики Казахстан. При проведении документарного контроля специалистами Управления обнаружилось отсутствие разрешения комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз скумбрии на территорию Евразийского экономического союза с этого предприятия Норвегии. Поэтому ввоз груза запрещен, оформлен акт о возврате.