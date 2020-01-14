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Общество

Американский беспилотник провёл первую в этом году разведку у границ Псковской области

Беспилотник ВВС США RQ-4A. Фото с сайта sm-news.ru

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A совершил очередной многочасовой полет у границ России в регионе Балтийского моря, в том числе у границ Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Тяжелый беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также северо-западных районов Белоруссии. Полет проходил на высоте около 16 тыс. метров и удалении 35-55 км от российских границ.

В общей сложности дальний американский беспилотник находился у границ России более 16 часов. Это был его первый полет в регионе в этом году. Последний раз Global Hawk выполнял задание вблизи российских границ на Балтике 30 декабря прошлого года.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров. Стоимость беспилотника оценивается в 140 млн долларов. Час полета обходится в 31 тысячу долларов. 

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