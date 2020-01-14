На 17,5% подорожали за год частные дома в Псковской области

12:53, 14 января 2020, ПАИ

В Псковской области за год на 17,5% выросли в цене частные дома, пишет портал недвижимости «Мир квартир».

В минувшем году выросло количество предложений домов на вторичном рынке. Из 83 исследованных регионов страны в 39 дома поднялись в цене, а в 44 – подешевели. Больше всего за год дома подорожали в Якутии, республике Алтай, ХМАО, Псковской, Белгородской, Кемеровской областях, Северной Осетии, Калмыкии, Ямало-Ненецком автономном округе и Мордовии.

Рост цен эксперты связывают с исчезновением дешевых предложений. Также отмечается, что чаще всего владельцы решаются на продажу из-за того, что содержать дом недешево, а цены при этом выставляют выше рыночных, поскольку в свое время немало вложили в строительство или покупку.

Средняя стоимость дома в России составляет 4,4 млн рублей. За год она упала на 4,9%. В самых активных регионах страны стоимость домов не упала: в Москве они подорожали на 1,4%, в Санкт-Петербурге – 2,5%.

В рейтинге цен на дома по регионам России Псковская область заняла 41 место из 83 возможных. Средняя цена частного дома в области поднялась и составляет 3 млн 471 тыс. 934 рубля.

Наиболее заметное снижение стоимости на частные дома в Северо-Западном федеральном округе зафиксировано в Новгородской области, которая в рейтинге заняла 72 место. Средняя стоимость коттеджа там составляет 2 млн 558 тыс. 301 рубль, что на 20% ниже, чем в 2018 году.

Архангельская область также отличилась снижением цен на 15,5% на дома. В среднем коттедж там можно приобрести за 2 млн 234 тыс. 813 рублей.

В Калининградской области средняя стоимость дома составляет 7 млн 662 тыс. 74 рубля, что на 8,4% ниже цен 2018 года.