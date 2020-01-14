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Общество

Около 800 тысяч человек посетили Псковский кремль в 2019 году

В 2019 году Псковский кремль посетили около 800 тысяч туристов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Помимо Кремля, наиболее посещаемыми местами региона стал Изборск, где там побывали около 520 тысяч туристов, и Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», который принял 495 тысяч туристов. В Порховской крепости и музее побывали 38 тыс.  400 человек, Талабские острова - около 14 тыс. человек.

Наибольшее количество гостей приехали в регион из Санкт-Петербурга и других городов Северо-Западного федерального округа, на втором месте – москвичи и жители городов Центрального федерального округа. Также выросло число путешественников из Приволжского, Южного, Дальневосточного федеральных округов и Сибири.

Чаще всего в Псковскую область приезжали самостоятельные путешественники, в основном, - на поездах, реже – на личных автомобилях, автобусах или самолётах. Чаще всего туристы оставались в регионе 2-3 дня.

Непосредственно Туристский информационный  центр за 2019 год посетили около 6 тыс.  человек. Это были гости из России, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Швеции, США, Нидерландов, Польши, Австралии, Литвы, Беларуси, Бельгии, Финляндии и многих других стран.

В туристском инфоцентре отметили, что во многом увеличению потока гостей способствовало развитие транспортной инфраструктуры, которому большое внимание уделяет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.  Речь идёт о авиасообщении между Псковом и Москвой, запуском дополнительных пар поездов «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом, открытием железнодорожного сообщения между Петербургом и Печорами, Псковом, Новгородом и Петрозаводском.

В течение 2019 года Псков входил в топ-10 самых гостеприимных городов России, в топ-10 городов с самыми интересными музеями, топ-10 лучших городов для путешествий на летние выходные,  топ-3 исторических городов воинской славы на майские праздники, а Псково-Печерский монастырь - в десятку самых посещаемых святынь России. Также Псковская область была включена в топ-5 для экскурсионного отдыха в России и топ-5 лучших регионов для путешествий по пушкинским местам.

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