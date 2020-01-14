Чаще всего в новогодние праздники жители Санкт-Петербурга путешествовали на поезде в Псков

15:50, 14 января 2020, ПАИ

Чаще всего в новогодние праздники жители Санкт-Петербурга путешествовали на поезде в Псков, Москву и Петрозаводск, сообщает сервис по продаже билетов UFS.Travel.

Средний чек этих направлений варьировался от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, что немного ниже по сравнению с прошлым новогодним сезоном (в 2018 году - 6 770 рублей).

Причём многие пассажиры планировали свое путешествие еще в сентябре, - как правило, бронирование открывается за 120 дней. Но были и те, кто покупал билет на поезд в день его отправления, - подобная тенденция явно выражена у путешественников из Москвы и Петербурга.

Москвичи чаще всего выезжали в города ближнего следования: Владимир, Казань, Нижний Новгород, Рязань и Санкт-Петербург. Самыми популярными направлениями из Петербурга с нулевой глубиной бронирования стали Москва и Петрозаводск.