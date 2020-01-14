Строительство двух псковских детсадов по нацпроекту «Демография» проконтролировал Александр Седунов

17:07, 14 января 2020, ПАИ

14 января председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов побывал на стройплощадках детских садов в Пскове и Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, он проинспектировал строительство двух объектов, которые возводятся в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

В частности, Александр Седунов побывал на Рижском проспекте, 56 б. Здесь возводится одноэтажная пристройка к детскому саду № 25 «Золотой ключик» для яслей на 80 мест. На эти работы из федерального бюджета выделено более 65 млн рублей.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы работы на этом объекте проходили в соответствии с графиком. Уверен, что уже с сентября 2020 года сюда придут первые воспитанники», — сказал Александр Седунов.

Сейчас на объекте работают каменщики. До начала февраля планируется закончить кладку здания, после чего начнутся работы по установке кровли.

Подрядчик сообщил, что был учтен ряд замечаний от руководства детского сада. Например, новый забор вокруг здания будет выше, чем планировалось. Александр Седунов призвал работников учреждения к полному взаимодействию с подрядчиком на всех этапах строительства и благоустройства территории. Это поможет устранить недочеты прошлых проектов и сделать здание максимально удобным для последующей эксплуатации.

Вторым объектом стал строящийся типовой детский сад на 270 мест в поселке Неелово. На его возведение выделено более 210 млн рублей из средств федерального бюджета.

На объекте отмечается небольшое отставание от графика, наверстать который подрядчик обязался за счет введения шестидневной рабочей недели. К началу февраля планируется завершить кладку первого этажа здания, закончить проведение инженерных сетей, а в апреле — монтировать кровлю и войти в закрытый контур строительства, чтобы продолжить отделку внутренних помещений.

Сдачу нового детского сада ждут родители детей в Неелово и Моглино, а также жители Тямши, Дубровки, Уграды и других соседних населенных пунктов, отметил Александр Седунов. «Строительство детского сада в Неёлово находится на контроле у губернатора Псковской области, профильного министерства и всех жителей, ожидающих свою очередь для устройства детей в дошкольное учреждение», — напомнил председатель комитета по образованию.

Он также обратил внимание городских и районных властей, что в ближайшее время следует начать работу по формированию детских групп и распределению электронной очереди в эти дошкольные учреждения.

Детский сад в Неелово — один из четырех, возводимых сегодня на территории Пскова и Псковского района. Детские сады на улицах Балтийской и Звездной уже построены. Еще одно учреждение строится на улице Алехина. Всего в 2020 году в рамках реализации нацпроекта «Демография» предусмотрено окончание строительства и ввод в эксплуатацию шести учреждений дошкольного образования в регионе.