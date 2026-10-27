Коронавирус может годами оставаться в организме и поражать жизненно важные органы

10:45, 27 октября 2026, ПАИ

Следы коронавируса могут сохраняться в организме спустя месяцы и даже годы после COVID-19, затрагивая легкие, сердце, печень и кишечник. К такому выводу пришли исследователи Сеченовского университета, изучившие механизмы развития постковидного синдрома. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Российские ученые обнаружили РНК и белки SARS-CoV-2 в тканях жизненно важных органов переболевших пациентов. По данным исследователей, постковидный синдром связан не только с аутоиммунным воспалением, но и с длительным сохранением вируса в организме.

Последствия могут затрагивать сразу несколько систем. Среди выявленных патологий – фиброз, хронические заболевания легких, миокардит, сердечная недостаточность и поражения органов пищеварения. Исследователи также выявили связь постковидного синдрома с течением рака легкого.

Среди легочных заболеваний, которые ученые связывают с постковидным синдромом, чаще всего встречалась хроническая обструктивная болезнь легких. У некоторых пациентов обнаружили интерстициальную пневмонию – хроническое воспаление легочной ткани.

У людей с раком легкого, перенесших COVID-19, коронавирус мог сохраняться как в опухолевых клетках, так и в клетках эндотелия – внутренней выстилки кровеносных сосудов.

Исследователи изучили ткани желудка, тонкой и толстой кишки, печени и поджелудочной железы. Белки коронавируса обнаружили в клетках эпителия, выстилающего желудочно-кишечный тракт, а также в гепатоцитах – основных клетках печени, отвечающих за обмен веществ, очищение крови и выработку желчи.

Среди выявленных патологий печени – хронический венозный застой, массивный некроз, стеатоз, стеатогепатит и бурая атрофия. Также у пациентов отмечались хронический поверхностный гастрит, стресс-индуцированные эрозии и язвы желудка, дивертикулы толстой кишки и хронический лимфоцитарный колит.

В числе обнаруженных нарушений были и аденокарцинома толстой кишки, а также поражения поджелудочной железы – склероз и липоматоз при сахарном диабете второго типа и панкреонекроз.

У некоторых пациентов с постковидным синдромом выявили изменения в сердце, в том числе миокардит, нарушения сердечного ритма и сердечную недостаточность.

Кроме того, ученые обнаружили следы коронавируса в эндометрии – внутренней оболочке матки. По данным исследователей, это может быть связано с нарушениями репродуктивной функции и бесплодием у женщин.