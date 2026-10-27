Подстреленного грача спасают в Великих Луках

11:36, 27 октября 2026, ПАИ

Подстреленного грача спасают волонтёры в Великих Луках. В сообщество «Домик мелкашей» обратились неравнодушные местные жители, которые нашли птицу.

«К нам обратились по поводу птицы с предположительно подстреленным крылом. Мы отвезли её на рентген, который, к сожалению, подтвердил предположения: пуля застряла, несколько переломов», – говорится в группе «Домика мелкашей» в соцсети «ВКонтакте».

Заключение орнитолога оказалось неутешительным: пулевое ранение, оскольчатый перелом лучевой, локтевой, плечевой костей со смещением. Птице постарались обеспечить максимальные шансы на выздоровление.



Фото: из группы «Домик мелкашей Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Домик мелкашей Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: из группы «Домик мелкашей Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»





На днях сотрудники волонтёрского сообщества отвезли нескольких подопечных в клинику Смоленска. Грачу прооперировали крыло, но пулю достать не удалось, так как она переместилась ближе к позвоночнику, и такая операция была бы слишком опасна для жизни птицы.

Ранее сообщалось, что хищную птицу, которая пострадала в результате столкновения с тепловозом, помогли спасти волонтёры из Великих Лук.